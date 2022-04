Rapina serale all'Eurospin: il malvivente minaccia con l'arma le cassiere e fugge con 1.700 euro

Rapina serale ieri, 4 aprile, in un supermercato della città di Aprilia. Intorno alle 19 un uomo è entrato all'Eurospin di via Carroceto, a quell'ora ancora pieno di clienti. Aveva il volto coperto da un casco integrale e una volta all'interno ha estratto una pistola e con l'arma in pugno ha minacciato tre cassiere.

Si è fatto quindi consegnare il denaro contenuto nelle casse e poi si è rapidamente allontanato. Un'azione fulminea, durata pochissimi minuti. Poi il malvivente è uscito dall'esercizio commerciale ed è scappato a bordo di uno scooter dileguandosi.

I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, diretto dal tenente colonnello Paolo Guida, hanno fatto scattare le indagini per rintracciare il responsabile del colpo. Il bottino della rapina ammonta a circa 1.700 euro.