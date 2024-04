Picchia e minaccia con la pistola il titolare di un bar per rubare un telefono, ora la condanna

Si è concluso con una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione il processo a carico del 31enne di Aprilia Roberto Caltagirone comparso oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Laura Morselli per rispondere di rapina, lesioni, minacce e porto abusivo di armi.

L’uomo, tuttora detenuto, era stato arrestato il 21 ottobre scorso per avere picchiato violentemente il titolare di un bar di via Carroceto ad Aprilia minacciandolo con due pistole e portandogli un telefono cellulare. Le minacce erano continuate anche all’indirizzo di quattro carabinieri del Reparto territoriale intervenuti sul posto in seguito ad una segnalazione. “Vi sparo in testa a te e ai tuoi figli” aveva urlato ai militari cercando di opporsi all’arresto. Oggi il processo con il rito abbreviato su richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Alessia Vita e Italo Montini, per usufruire di uno sconto di pena.

Il pubblico ministero Giorgia Orlando al termine della requisitoria ha chiesto una condanna a sei anni di carcere, pena ridimensionata dal gup che al termine di una lunga camera di consiglio ha condannato Caltagirone a 4 anni e otto mesi. All’imputato sono state comunque concesse le attenuanti per l’avvenuto risarcimento del danno a favore della vittima.