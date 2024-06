Il rapinatore confessa: "Avevo bisogno di soldi per curare mia figlia"

"E' vero ho fatto io la rapina, avevo bisogno di soldi per le cure di mia figlia". Questo ha raccontato oggi Anthony Mohamed, il 33enne arrestato ad Aprilia il 9 giugno scorso per rapina ed evasione essendo già detenuto ai domiciliari. Il giovane è accusato, insieme ad un complice tuttora latitante, di avere prima aggredito e derubato un rider, poi di avere provato a mettere a segno un'altra rapina, questa volta ai danni di una pizzeria. La prima vittima dei due è stato un rider di nazionalità indiana che alla guida del suo scooter stava effettuando una consegna a domicilio: il 40enne è stato avvicinato, aggredito con un bastone e derubato del telefonino e dello scooter utilizzato per la fuga.

Non contenti i due, un'ora dopo, sono entrati in una pizzeria indossando i caschi e armati di una mazza ferrata: hanno minacciato la dipendente cercando di portare via la cassa ma sono stati fermati dalla stessa lavoratrice insieme ad alcuni clienti che erano presenti all’interno del locale e che con il loro intervento sono riusciti a far perdere il casco al 33enne che è scappato a piedi abbandonando il mezzo a due ruote. Ripreso dalle telecamere di sorveglianza Mohamed è stato rintracciato presso la sua abitazione dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia mentre il complice è riuscito a non farsi identificare.

Oggi l'interrogatorio di convalida in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Laura Morselli davanti al quale il 33enne ha ammeso tutto giustificandosi con la necessità di procurarsi denaro per la figlia. Il gip ha convalidato il fermo.