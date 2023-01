Assalto e sequestro al Golf Club, banda a processo

E’ approdato questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa il procedimento a carico di alcuni componenti della banda che a luglio 2020 ha messo a segno una rapina presso il Golf Club di Aprilia sequestrando i titolari Paolo Lanza e la moglie Marina Tugnoli. A rispondere di concorso in rapina aggravata, sequestro di persona e incendio ci sono Romolo Esposito, 69 anni, di Vetralla, il nipote Argentino di 35 anni e Baidami Rendzep, 33 anni, originario della Macedonia ma residente a Montefiascone: tutti hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato.

Gli imprenditori romani erano stati sorpresi nella loro abitazione da cinque uomini che avevano fatto irruzione con il volto travisato. Dopo aver legato la coppia con alcune fascette, avevano immobilizzato anche il custode, di nazionalità cingalese che poi si rivelerà essere basista della banda, ed avevano portato via denaro, gioielli e una pistola Glock legalmente detenuta dal proprietario.

Mentre due dei cinque rapinatori sorvegliavano le vittime, altri tre, con l'auto rubata alla coppia e poi data alle fiamme, erano andati nella seconda casa della coppia nel quartiere Parioli a Roma e avevano portato via da una cassaforte gioielli per 20mila euro, un orologio del valore di circa 1.500 euro e circa 6mila euro in contanti. Le indagini, supportate dalle immagini del dispositivo di sorveglianza installato all'interno dell'abitazione, avevano portato nel giro di qualche mese all’arresto dei sei componenti del gruppo. Nel frattempo, durante una perquisizione dei carabinieri di Aprilia il custode cingalese, scoperto con armi e droga e già indagato per il suo ruolo di basista del colpo, si è barricato in una stanza e si è poi ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia.

Il processo davanti al gup di Latina è a carico di soli tre componenti della banda dedita ai colpi in villa: la prossima udienza è stata fissata per il 24 marzo.