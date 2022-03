Aprilia: armato di pistola rapina il supermercato Conad, bandito in fuga con il bottino

Rapina al supermercato Conad di via Valtellina ad Aprilia. Il colpo è stato messo a segno nella serata di ieri, mercoledì 30 marzo, da un bandito solitario che ha agito armato di pistola.

Scattato l’allarme sul posto, poco dopo le 19, sono intervenuti i carabinieri a cui ora sono affidate le indagini. Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore ha fatto irruzione all’interno del supermercato dopo essere giunto a bordo di uno scooter; una volta sceso ed entrato nell’attività commerciale, con guanti e casco integrale ancora indosso, si è avvicinato alle casse e dietro la minaccia della pistola si è fatto consegnare il denaro.

Poi la fuga a bordo del mezzo a due ruote con un bottino che, secondo una prima quantificazione, si aggira intorno ai 1.700 euro.

Subito al lavoro i carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze; l'uomo, italiano, non avrebbe tradito nessun accento particolare; sono ora in corso le indagini per risalire all’identità del rapinatore.