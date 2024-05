Rapina il supermercato Lidl armato di forbici, condannato a 4 anni e quattro mesi

Condanna a 4 anni e quattro mesi di reclusione oltre all’interdizione dai pubblici uffici per il 38enne di Lavinio Marco Melillo, autore della rapina compiuta l'8 dicembre dello scorso anno al supermercato Lidl di via Mascagni ad Aprilia.

Il processo è stato celebrato oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese con rito abbreviato, su richiesta della difesa, per usufruire dello sconto di un terzo della pena. Melillo, assistito dall'avvocato Manuela Comandini, era chiamato a rispondere di rapina, evasione dagli arresti domiciliari e uso di arma impropria. Quel giorno il 38enne era entrato nel supermercato con in mano un paio di forbici con le quali aveva minacciato la cassiera e si era fatto consegnare 1.300 euro contenuti nel registratore di cassa, il tutto nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari a Roma. Era stato arrestato poco dopo dai carabinieri della sezione Radiomobile e nel corso dell'interrogatorio aveva ammesso tutto precisando di avere compiuto la rapina perchè aveva bisogno di soldi. Oggi il processo davanti al gup nel quale l'accsa, rappresentata dal pubblico ministero Giorgia Orlando, ha chiesto una condanna a 8 anni. Alla fine la pena inflitta è stata più lieve: 4 anni e quattro mesi oltre all'interdizione dai pubblici uffici. All'imputato, che è tuttora detenuto sono state riconosciute le attenuanti generiche ma gli è stata attribuita anche la recidiva avendo compiuto nel 2016 una rapina, sempre ad Aprilia, ai danni di un supermercato Eurospin.