Il rapinatore al giudice: "Avevo bisogno urgente di soldi ma non volevo far male a nessuno"

Ha raccontato che aveva bisogno urgente di denaro e per questo ha rapinato un supermercato di Aprilia minacciando la cassiera con un paio di forbici. "Ma non volevo far male a nessuno". Questo il racconto fatto da M.M., il 38enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri con le accuse di rapina, evasione dagli arresti domiciliari e uso di arma impropria.

L'uomo questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di latina Giuseppe Cario per l'udienza di convalida e ha deciso di rispondere alle domande spiegano le ragioni del suo gesto. Il 38enne, che si trovava ai domiciliari, ha fatto irruzione in un supermercato di Aprilia e si è fatto consegnare i 1.300 euro che c'erano nella cassa dalla commessa puntandole contro un paio di forbici poi ha cercato di fuggire ma è stato rintracciato subito e arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile.

A conclusione dell'interrogatorio il giudice per le indagini preliminari dopo avere convalidato il fermo ha disposto per il 38enne la custodia cautelare in carcere.