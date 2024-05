Doppia rapina all'alba: nel mirino dei rapinatori due distributori

Ancora due colpi armati nel territorio di Aprilia. I carabinieri del Reparto territoriale, diretti dal comandante Paolo Guida, indagano su due assalti avvenuti nella mattinata di ieri, 14 maggio. Intorno alle 7 due uomini sono entrati in un'area di servizio in via del Genio Civile. Si sono presentati in sella a uno scooter, con il volto travisato dai caschi, quando il dstributore aveva da poco aperto al pubblico, e uno dei due ha estratto una pistola puntandola contro il gestore. La rapina però non è stata consumata e i banditi sono fuggiti a mani vuote scegliendo di concentrare l'attenzione altrove.

Hanno quindi puntato un secondo distributore di carburante, questa volta lungo la Pontina. Anche in questo caso hanno estratto l'arma e costretto uno dei dipendenti a consegnare il denaro. Poi sono fuggiti portando via la somma di 200 euro.

Solo una settimana fa, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio, si era registrato, sempre ad Aprilia, un doppio assalto armato. I rapinatori avevano preso di mira prima un ristorante sulla Nettunense e poi il bar di una stazione di servizio sulla Pontina. A bordo di uno scooter e con il volto coperto da un casco integrale, avevano tentato un primo colpo fuggendo però a mani vuote mentre nella successiva azione erano riusciti a portare via alcune centinaia di euro di dei Gratta e vinci. Episodi analoghi a quelli di ieri mattina su cui è ora in corso l'attività investigativa dell'Arma. Non si esclude che si tratti della stessa banda.