Prende un treno per Roma e fa perdere le tracce: ore di apprensione per la 16enne Sara

Alle 12,40 di ieri, 11 giugno, ha preso un treno da Aprilia in direzione Roma e da quel momento non ha più dato sue notizie. Sono ore di apprensione per la famiglia di Sara, 16 anni, che da oltre 24 ore ha fatto perdere le tracce. La madre Manuela si è già rivolta alle forze dell'ordine e ha lanciato diversi appelli sui social per chiedere aiuto.

Sul suo profilo Facebook la donna ha spiegato che la ragazza si è allontanata da casa per raggiungere la fidanzata. L'ultimo contatto risale alle 16 di ieri, 11 giugno, quando la donna è riuscita a contattarla scoprendo che la figlia si trovava a Ponte Galeria. "Sono scappate insieme - spiega la donna su Facebook - se qualcuno le avvista può chiamare immediatamente le forze dell'ordine, la segnalazione è stata già fatta".

Nell'appello, condiviso anche dall'associazione Penelope odv, si spiega che Sara, di corporatura esile e alta un metro e 55, indossava al momento della scomparsa una t-shirt bianca e un pantalone lungo. Ha capelli corti e castani, un piercing sul labbro e un orecchino all'orecchio destro.