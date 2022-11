Riconsegnati all'Ater 15 alloggi occupati abusivamente anche da esponenti della criminalità

Sono stati recuperati e restituiti all'Ater 15 appartamenti di Aprilia che erano stati illecitamente occupati. L'operazione rientra nell'ambito di una strategia di contrasto alle occupazioni abusive di immobili. Gli agenti della questura di Latina hanno portato a termine l'intervento senza particolari criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonostante alcune abitazioni fossero abusivamente occupate da soggetti considerati vicini ad ambienti criminali. L'attività di indagine e il monitoraggio delle strutture da parte degli investigatori del commissariato di Cisterna ha portato a una dettagliata informativa in procura e a una successiva richiesta di sequestro preventivo al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese.

Da quanto emerso, alcuni degli occupanti abusivi, già noti agli uffici della questura, annoverano diversi precedenti di polizia e sono stati destinatari di misure di prevenzione personale. Da tempo si erano impossessati di fatto degli alloggi Ater e avevano manifestato la volontà di persistere nell’azione illecita, nonostante le attività promosse dall’ente proprietario per rientrare in possesso degli appartamenti. I 15 immobili sono stati dunque materialmente riconsegnati all'Ater. Ultimati i lavori di ripristino e sistemazione saranno tutti destinati a soggetti in lista e in possesso dei necessari requisiti.

La riappropriazione di immobili occupati abusivamente si inserisce in un contesto più ampio di contrasto a fenomeni criminali che spesso sono collegati alla presenza degli occupanti illegittimi, che tra l'altro compromettono e condizionano la sicurezza degli altri condomini, e allo stesso tempo di attivazione di un circolo virtuoso per il ripristino della legalità nei territori influenzati da dinamiche disoneste. Attività analoghe continueranno anche nei prossimi mesi in linea con quanto sancito in un protocollo d'intesa sottoscritto tra questura e Ater.