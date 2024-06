Lavori sulla condotta, città senza acqua per mezza giornata

Interruzione idrica da questo pomeriggio ad Aprilia. Acqualatina ha infatti comunicato che oggi, 12 giugno, il flusso idrico verrà interrotto al fine di consentire urgenti e improcrastinabili lavori sulla condotta idrica adduttrice proveniente da Carano. L'interruzione idrica riguarderà l'intera città, fatta eccezione le località di Campoleone e Campoverde.

Sono previste autobotti sostitutive in via Galileo Galilei (parcheggio Manaresi), via Toscanini (parcheggio MD) e corso Giovanni XXIII. Per maggiori informazioni è possibile inoltre contattare il numero verde di Acqualatina, 800 62 60 83.

Nel pomeriggio odierno, al fine di garantire il rispetto di adeguate condizioni igienico-sanitarie nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro, il sindaco Lanfranco Principi ha sottoscritto una specifica ordinanza che dispone la chiusura temporanea degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici comunali, dei Centri diurni (Giardino dei Sorrisi e Centro Alzheimer), sull’intero Comune di Aprilia (esclusa la zona di Campoleone e di Campoverde), dalle ore 14 alle ore 22 salvo proroga di tale termine che sarà opportunamente e tempestivamente reso noto dalla Società Acqualatina in caso di imprevisti.