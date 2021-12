Tragedia ad Aprilia, clochard trovato senza vita alla stazione ferroviaria

Tragedia ad Aprilia dove un clochard è stato trovato senza vita nei pressi della stazione ferroviaria.

In seguito alla segnalazione sul posto sono giunti i carabinieri del locale Reparto Territoriale insieme ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che potrebbe essere avvenuto a causa del freddo, ma le indagini sono ancora in corso.

Da quando si apprende la vittima, che dai primi accertamenti sarebbe un uomo di origini straniere che ancora non è stato identificato, sarebbe stata trovata avvolta nelle coperte.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri che sono al lavoro per risalire all’identità dell’uomo e alle cause del decesso.