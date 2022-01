Trovati con 39 panetti di hashish per oltre 3 chili: due uomini arrestati dai carabinieri

Maxi sequestro di droga ad Aprilia. I carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale, nell'ambito di mirate indagini, hanno controllato e arrestato due uomini, di 45 e 36 anni, entrambi di nazionalità marocchina, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

I due avevano per la precisione 39 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 4 chili (3.852 grammi), oltre a un involucro contenente 11 grammi di cocaina e a vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, bustine di cellophane, un coltello con la lama ancora sporca di hashish e un bilancino di precisione per pesare la droga.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro mentre i due uomini sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.