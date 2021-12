Blitz in un appartamento e in un garage: sequestrato mezzo quintale di botti illegali

Mezzo quintale di materiale pirotenico sequestrato dalla sezione operativa dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. L'operazione è stata conclusa nell'ambito di specifici controlli predisposti dal comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo D'Aloia.

I militari hanno perquisito, in un quartiere popolare della città, un appartamento e un garage di proprietà di un uomo e hanno rinvenuto il materiale abusivamente confezionato e in pessime condizioni di stoccaggio. All'interno è stata rinvenuta un'ingente quantità di materiale pirotenico. In particolare 393 "bombe carta" e 156 candelotti, ritenuti molto pericolosi.

L'intervento dei carabinieri di Aprilia è stato supportato anche dal personale della squadra artificieri antisabotaggio del comando di Roma che, dopo un sopralluogo, ha esaminato gli artifici pirotecnici prodotti artigianalmente e sottoposti a sequestro e valutato la loro pericolosità.