Terreno agricolo trasformato in una cava: scattano i sigilli del Nipaaf

I carabinieri del Nipaaf - Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale, hanno sequestrato nel comune di Aprilia una porzione di terreno agricolo delle dimensioni complessive di quasi 6mila metri quadrati. Il terreno, in località via Riserva Nuova, era stato oggetto di recenti lavori di estrazione come cava a cielo aperto ma, come accertato nel corso delle ispezioni, l'abbattimento del materiale pozzolanico di cui era composto avveniva di fatto senza le previste autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti preposti.

Un'attività dunque in palese contrasto con la destinazione rurale dell'area e delle norme tecniche di attuazione del Comune di Aprilia, che classificano appunto l'intera area come agricola vietando espressamente l'apertura di cave.

I carabinieri forestali hanno contestualmente denunciato alla procura di Latina l'amministratore unico della società che risulta proprietaria del tereno per violazione delle norme urbanistiche.