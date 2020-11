Aprilia: sono iniziate le operazioni di sgombero dell’area della ex Freddindustria

Hanno preso il via oggi, venerdì 6 ottobre, ad Aprilia le operazioni di sgombero dell’area della ex Freddindustria. Questa mattina le forze dell’ordine, con il supporto del corpo di Polizia Locale e del personale dei Servizi Sociali del Comune, sono entrati nei locali abbandonati per verificare la presenza o meno di persone.

Da quanto fatto sapere dal Comune, le strutture erano già vuote e le operazioni si stanno concludendo senza criticità; al termine gli accessi all’area saranno chiusi.

“L’azione di questa mattina è un ulteriore passo in avanti per riqualificare quest’area e porre fine a situazioni di degrado inaccettabili e più volte segnalate dai cittadini – commenta il Sindaco Antonio Terra – da domani, anche in virtù dell’ordinanza firmata nelle scorse settimane, la proprietà potrà iniziare a lavorare alla bonifica e alla messa in sicurezza di tutta l’area. Ringrazio la Prefettura e le Forze dell’Ordine per l’attenzione che hanno mostrato, in merito a questa vicenda”.

Gallery