Occupazioni abusive e spaccio di droga, il ringraziamento ai carabinieri

Questa mattina il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha incontrato il tenente colonnello Paolo Guida, comandante dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, presso il suo ufficio in piazza Roma.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare gli uomini dell’Arma per l’imponente operazione interforze posta in essere nei giorni scorsi presso le abitazioni occupate del quartiere Toscanini, servita a smantellare una piazza di spaccio radicata in quella zona.

“L’operazione condotta a Toscanini- ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi- è il risultato dell’impegno, della preparazione e della presenza capillare sul territorio dimostrata dai carabinieri in questi anni. Ho voluto incontrare il comandante Paolo Guida per complimentarmi con lui personalmente e ringraziare a nome dell’amministrazione tutti i militari del Reparto Territoriale di Aprilia che hanno contribuito a questa importante operazione.

Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per ripristinare la legalità in un quartiere complesso e importante come Toscanini. L’amministrazione che rappresento è pronta a collaborare con le forze dell’ordine per agevolare l’egregio lavoro che viene svolto per garantire la sicurezza dei cittadini”.