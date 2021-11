Gestione e smaltimento illeciti di rifiuti: sequestrato un capannone ad Aprilia. Due denunce

Sono scattati ad Aprilia ed in particolare nella zona di Campoverde i controlli nell’ambito della campagna finalizzata al controllo delle vendite di sostanze chimiche per esplosivi e di fitofarmaci disposta dal Comando Legione Carabinieri Lazio ed organizzata dal Comando Provinciale di Latina.

I controlli sono stati effettuati dai militari della stazione di Campoverde insieme al personale dei reparti specializzati dell’Arma del Nas - Nucleo Antisofisticazione, del Nil - Nucleo Ispettorato del lavoro - e della stazione dei forestali di Cisterna e hanno interessato due società. Due sono le persone denunciate, un 54enne, residente a Fiumicino in qualità di amministratore unico di una delle due società, per la violazione di norme in materia ambientale ed in particolare al mancato rispetto delle “autorizzazioni degli scarichi per acque reflue industriali e di lavaggio" e della "gestione illecita di rifiuti", nonché per violazioni in materia di lavoro irregolare, sicurezza sul lavoro e delle misure volte a mitigare e prevenire il fenomeno epidemico da covid-19, ed un 81enne sempre di Fiumicino in qualità di proprietario del capannone dove sono ubicate le due società, per il reato di smaltimento illecito di rifiuti. Per il più giovane è scattata anche la sanzione di 11mila euro.

E’ stato anche sequestrato il capannone in uso alle aziende nonché alcuni prodotti chimici in quanto non più autorizzati o privi di etichettatura.