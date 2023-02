Anziana salvata da due carabinieri mentre l'appartamento è in fiamme

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Lorenzo D’Aloia, ha ricevuto oggi, 18 febbraio, il vice brigadiere Daniele Giardino e il carabiniere Stefano Perrone, in servizio alla sezione radiomobile del Norm del Reparto territoriale di Aprilia, manifestando un sentito apprezzamento per aver soccorso una persona in pericolo di vita.

Lo scorso 11 febbraio, i due militari, impegnati in un servizio di controllo nel centro cittadino, sono intervenuti per un incendio che si era sviluppato al secondo piano di una palazzina di Aprilia. Arrivati sul posto hanno provveduto a far evacuare tutti gli occupanti dello stabile. Ma nell’appartamento interessato dalle fiamme era rimasta una donna anziana. I militari sono riusciti dunque ad entrare all’interno dell’immobile, saturo di fumo, prelevando la vittima che era ormai rimasta intossicata dalle inalazioni tossiche, mettendola così in salvo. Subito dopo hanno allertato il personale sanitario che è riuscito a rianimare la signora, mentre i vigili del fuoco domavano le fiamme, sprigionate da una stufa a gas mal funzionante.