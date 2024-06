Spaccio e reati contro il patrimonio: scatta una sorveglianza speciale per un 75enne

I carabinieri del reparto operativo- nucleo investigativo di Latina hanno notificato oggi, 19 giugno, un nuovo decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dal tribunale di Roma- III sezione penale. Destinatario del provvedimento è un 75enne residente nel comune di Aprilia, considerato una persona pericolosa che vive con i preventi di reati commessi sul territorio.

I militari del nucleo investigativo nel corso delle indagini hanno ricostruito il curriculum criminale dell'uomo e hanno dimostrato come,fin da quando era poco più che maggiorenne, e quasi senza soluzione di continuità, l'uomo si sia dedicato a reati di contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

La sorveglianza speciale obbligherà il 75enne, per i prossimi due anni, a non uscire dalla sua abitazione tra le 22 e le 6,30, a a non frequentare persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione e a non allontanarsi dal comune di residenza.