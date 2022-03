Maltrattamenti e lesioni: dopo il carcere scatta la sorveglianza speciale per un uomo di 39 anni

Una misura di prevenzione della sorveglianza speciale emessa dal tribunale di Roma è scattata nei confronti di un cittadino di Aprilia, F.C. le sue iniziali, 39enne, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia e già detenuto. Il provvedimento è stato proposto dal questore di Latina Michele Spina e riguarderà anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni, con l'ingiunzione di non rincasare più tardi delle 21 e non uscire prima delle 7.

ALa misura rientra nell'ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati di generi, di maltrattamenti e atti persecutori. L'uomo infatti era stato accusato di comportamenti persecutori e lesioni nei confornti di diverse donne con le quali, nel corso degli anni, aveva avuto rapporti sentimentali. Era stato dunque colpito da divieto di avvicinamento alle vittime ma a causa delle ripeute violazioni era stato recentemente condotto in carcere.

La nuova misura di prevenzione, che sarà notificata dal personale della polizia penitenziaria, avrà effetto all'atto della sua scarcerazione.