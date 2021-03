La polizia lo sorprende con mezzo chilo di cocaina in auto, in casa 11mila euro. Arrestato

Trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina che nascondeva in auto e con in casa 11mila euro, un 40enne originario di Aprilia è stato arrestato dalla polizia ad Ardea. L’operazione degli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Anzio-Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, è scattata nei giorni scorsi e ha portato anche alla denuncia di un 30enne di Roma.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, pusher ed acquirente si erano dati appuntamento nei pressi di un campeggio sulla litoranea ad Ardea; qui sono stati intercettati a bordo delle loro auto dagli agenti che sono stati insospettiti dal loro atteggiamento. Subito fermati e controllati, gli investigatori hanno scovato l’ingente quantità di cocaina, 507 grammi, celata nel vano portabagagli della vettura del 40enne di Aprilia; da li a poco il controllo è stato esteso anche all'abitazione dell'uomo dove, all'interno di un cassetto, è stata rinvenuta anche la somma di 11mila euro.

Arrestato l’uomo è stato associato presso il carcere di Velletri; dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.