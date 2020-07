Aprilia, sorpreso con oltre un etto di cocaina: i carabinieri arrestano un 53enne

Ha portato ad un arresto ad Aprilia il servizio dei carabinieri finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata di oggi, martedì 28 luglio, i militari del locale Reparto Territoriale hanno infatti fatto scattare le manette ai polsi di un uomo di 53 anni del posto.

Nel corso di perquisizioni personale e veicolare che sono state effettuate dai militari dell'Arma, l’uomo è stato trovato in possesso di 115 grammi di cocaina.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.