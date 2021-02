Aprilia: spaccio di cocaina davanti la caserma, interviene la Guardia di finanza. Un arresto

Si è concluso con l’arresto di un uomo di origini ucraine il servizio antidroga condotto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Aprilia; servizio che rientra nell’ambito delle attività finalizzate al rispetto delle disposizioni anti-contagio e di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati proprio i militari della locale Tenenza di Aprilia ad aver notato che nella zona prospiciente la caserma e nelle vicinanze di un’area verde era in corso un episodio di spaccio alla luce del giorno.

Subito i finanzieri sono intervenuti intercettando l’acquirente e bloccando successivamente anche lo spacciatore nonostante avesse tentato una rocambolesca fuga tra le vie del centro cittadino cercando di disfarsi della droga.

L’intervento ha permesso così di rinvenire le 5 dosi di cui l’uomo aveva appunto provato a disfarsi durante l’inseguimento, per complessivi 1,7 grammi di cocaina, 180 euro in contanti e due telefoni cellulari.

Sulla scorta di quanto emerso, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed in considerazione dei precedenti specifici dell’uomo, che circa due mesi prima era stato già arrestato per analoghi fatti, per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.