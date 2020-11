Aprilia, durante le perquisizioni trovato oltre mezzo etto di droga: 32enne arrestato

Trovato con oltre mezzo etto di droga un giovane di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia. L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Durante le perquisizioni personale e domiciliare eseguite nei confronti del ragazzo, i carabinieri hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina e altrettanti di hashish insieme anche ad un bilancino e al materiale per il confezionamento. Il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; al termine delle formalità di rito per lui il giudice ha disposto i domiciliare presso la sua abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per domani.