Servizio antidroga ad Aprilia: arrestato 21enne trovato con dosi di cocaina, crack e hashish

L’attività dei carabinieri che nel corso delle perquisizioni hanno rinvenuto anche 175 euro in contanti, 147 grammi di polvere da sparo e 5 cartucce

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia nel corso di un servizio antidroga. L’attività, finalizzata proprio a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, è scattata nel pomeriggio di ieri, martedì 27 aprile, e ha visto impegnati i militari del locale Norm.

Durante il servizio il giovane di origini ucraine è stato sottoposto a perquisizioni personale e domiciliare e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, 15 di crack e 3 di hashish, per un complessivo di 10 grammi. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno anche rinvenuto 175 euro in contanti, 147 grammi di polvere da sparo e 5 cartucce a palla singola calibro 12.

Tutto quanto è stato scovato durante le perquisizioni è stato posto sotto sequestro mentre il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre ad Aprilia e sempre con la stessa accusa nell’ambito di un’altra operazione i militari del Norm hanno arrestato anche un 51enne del posto. L’uomo nel corso di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi, due bilancini elettronici e materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato.