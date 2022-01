Aprilia, trovato in possesso di droga già confezionata per la vendita: arrestato un 34enne

E’ stato trovato in possesso di droga già pronta per essere venduta l’uomo di 34 anni arrestato oggi, mercoledì 12 gennaio, dai carabinieri ad Aprilia.

L’arresto si inserisce nell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente avvertito nella zona di Aprilia, e arriva a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal comandante provinciale di Latina, il colonnello Lorenzo D’Aloia, e pianificate dal locale Reparto Territoriale.

Nello specifico, il 34enne, già sottoposto ad un’altra misura cautelare per reati legati sempre agli stupefacenti, è stato trovato in possesso di crack, eroina e hashish; la droga, secondo quanto emerso, era già confezionate per la successiva vendita.

L’uomo sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo dinanzi il Tribunale di Latina, nella giornata di domani.