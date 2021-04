Operazione antidroga ad Aprilia: coppia arrestata con hahsish, cocaina e carck

Per un 31enne e una 36enne sono stati disposti i domiciliari; l'attività dei carabinieri nella zona di via Inghilterra

Ha portato all’arresto di una coppia di trentenni l’operazione antidroga condotta dai carabinieri nella zona di via Inghilterra ad Aprilia. A finire in manette un 31enne e una 36enne entrambi originari della provincia romana ma domiciliati nel comune pontino.

L’attività dei militari del locale Norm è scattata nella serata di ieri, mercoledì 7 aprile, a conclusione di una mirata attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare la coppia, sottoposta a perquisizioni personali e domiciliare, è stata trovata in possesso di 20 grammi di hashish, 7 grammi di cocaina suddivisa in 14 dosi pronte per lo spaccio, 16 involucri contenenti crack per un peso complessivo di 6 grammi. Durante gli accertamenti rinvenuti anche materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente.

Tutto è stato sequestrato mentre i due arrestati, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.