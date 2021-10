Aprilia: perquisito e trovato con quasi mezzo chilo di droga, 27enne arrestato

L’operazione dei carabinieri che hanno effettuato dei controlli anche nell’abitazione del giovane in possesso di 360 grammi di hashish e 130 di marijuana

Operazione antidroga dei carabinieri ad Aprilia dove è finito in manette un giovane di 27 anni trovato in possesso di quasi mezzo chilo di stupefacenti. Il servizio di contrasto allo spaccio è scattato alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 1 ottobre, ed ha visto scendere in campo i militari del locale Reparto Territoriale – Norm.

I carabinieri, insieme al personale del Nucleo cinofili di Roma, hanno sottoposto a controllo il giovane, che in seguito a perquisizioni personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 360 grammi di hashish e 130 grammi di marijuana.

Durante gli accertamenti è stato trovato dai caarbinieri anche un bilancino di precisione. La droga ed il relativo materiale sono stati posti sotto sequestri, mentre il 27enne arrestato; rimarrà ai domiciliari in attesa del processo di convalida.