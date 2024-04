Ancora un'intimidazione ad Aprilia: esplosi colpi di pistola contro un'auto

Un altro avvertimento a colpi di arma da fuoco nella città di Aprilia. E' successo in via Pantanelle e sull'episodio sono in corso serrate indagini dei carabinieri del reparto territoriale.

Nella periferia della città di Aprilia ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro un veicolo parcheggiato lungo la strada di proprietà di una donna del luogo, incensurata. Sarebbero almeno sei i colpi, che risuonano come un atto intimidatorio su cui stanno cercando di fare luce i militari dell'Arma. Il veicolo intanto è stato sequestrato e sarà sottoposto ai necessari accertamenti tecnici, mentre si scava alla ricerca di un possibile movente del gesto per stringere il cerchio e risalre agli autori.

Certo è che, nella città di Aprilia, non si tratta del primo episodio. Solo lo scorso marzo alcuni colpi erano stati esplosi contro una vettura parcheggiata in via Aldo Moro. A gennaio era accaduto a un suv, mentre nel mese di febbraio era arrivata dai residenti di via Lombardia una segnalazione di alcuni di pistola.