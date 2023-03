Spari ad Aprilia, un giovane ferito. Indagini serrate dei carabinieri

Paura nella tarda mattinata di oggi, 17 marzo, nel comune di Aprilia dove si è verificata una sparatoria nel quartiere Toscanini. E' accaduto in via Parigi e da quanto si apprende un giovane è stato raggiunto dai colpi esplosi da una persona che poi è fuggita ed è rimasto ferito. L'uomo, 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato d'urgenza alla clinica Città di Aprilia.

Non si conoscono ancora le sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I proiettili lo hanno raggiunto a una gamba. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al responsabile. Per il momento ogni ipotesi è aperta, ma il sospetto è che si tratti di un regolamento di conti o di un avvertimento maturati nell'ambito dello spaccio di stupefacenti.