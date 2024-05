Minacce di morte alla ex e agli amici: lo stalker pedinava le vittime anche sul luogo di lavoro

Messaggi e telefonate intimidatorie, minacce di morte alla ex compagna e perfino a una coppia di amici, e poi pedinamenti e appostamenti fuori casa e anche sul posto di lavoro. E' l'incubo vissuto da una donna di Aprilia, che si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto. Dopo la denuncia sono state avviate le indagini nell'ambito dei reati previsti dal "codice rosso" e i militari hanno eseguito, a carico di un 30enne italiano residente nella frazioned i Campoverde, la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese.

L'uomo è accusato di atti persecutori e danneggiamento, non solo nei confronti della ex compagna ma anche di una coppia di amici a cui è arrivato a danneggiare l'auto. I militari dell'Arma hanno ricostruito una lunga serie di episodi che avevano finito per far vivere le vittime in uno stato costante di ansia e paura, aggravato dai pedinamenti e appostamenti che il 30enne faceva fuori casa e sul posto di lavoro.

Le tre vittime hanno denunciato anche messaggi e telefonate continui oltre a ripetute minacce di morte. Per questa ragione l'autorità giudiziaria, concordando con gli esiti dell'attività investigativa, ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alle vittime a carico dello stalker.