'Striscia la Notizia' filma lo spaccio ad Aprilia, la polizia arresta un uomo

'Striscia la Notizia' ha colpito ancora una volta consentendo alle forze dell'ordine di arrestare uno spacciatore così come era accaduto nel quartiere Nicolosi a Latina.

Questa volta Vittorio Brumotti, inviato del tg satirico di Canale 5 è approdato ad Aprilia dove ha realizzato un servizio sull’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in un quartiere della città filmando tutto. Così, acquisiti i filmati, domenica il personale della Squadra mobile e del Commissariato di Cisterna ha arrestato ad Aprilia lo spacciatore dopo avere effettuatto una perquisizione personale e del domicilio dell’uomo che ha consentito di trovare cocaina, il materiale per il confezionamento delle singole dosi, quali nastro adesivo, cellophane, bilancino, nonché 2mila euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato in flagranza ed è comparso davanti al giudice monocratico per essere giudicato per direttissima ma il suo legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata al 10 ottobre prossimo.