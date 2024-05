Ancora un assalto armato ad Aprilia, banditi tentano il colpo in pizzeria: rapina sventata da un dipendente

Travisati con caschi integrali sul volto hanno tentato di rapinare una pizzeria di Campoverde, alla periferia di Aprilia. E' accaduto nella serata di ieri, mercoledì 15 maggio. I due malviventi hanno fatto irruzione nel locale, hanno estratto una pistola e hanno cercato di impossessarsi della cassa.

Proprio in quel momento però è intervenuto un dipendente che ha cercato istintivamente di bloccare uno dei rapinatori. E' stato colpito in pieno viso con il calcio della pistola, per fortuna senza riportare conseguenze gravi. Proprio la sua aazione però ha fatto desistere la coppia di banditi, che hanno deciso a quel punto di fuggire abbandonando il locale a mani vuote. I malviventi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Nella pizzeria sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per raccogliere le testimonianze dei presenti. Questo episodio si aggiunge all'elenco di altri analoghi colpi, consumati o tentati, avvenuti sul territorio apriliano nelle ultime settimane con le stesse modalità. La mattina del 14 maggio due malviventi hanno preso di mira due distributori di carburante ad Aprilia, il primo in via del Genio Civile, il secondo sulla Pontina. Nella notte tra il 6 e 7 maggio era toccato invece a un ristorante e a un bar lungo la Pontina.