Accoltellato in strada per una richiesta di soldi: un arresto per tentato omicidio

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un uomo di 57 anni ritenuto responsabile di tentato omicidio per aver accoltellato un 60enne facendolo finire in ospedale, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Tutto è avvenuto intorno alle 15 di oggi, 3 dicembre, in via Aldo Moro, per strada. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia la vittima, tossicodipendente, aveva accumulato con l'arrestato un debito di 300 euro e continuava a chiedere soldi. Di fronte all'ennesima richiesta, in un raptus di rabbia, il 57enne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito l'altro con due fendenti ferendolo al costato e procurandogli lesioni al fegato.

I carabinieri sono stati allertati da un testimone che ha notato la vittima accasciata a terra.