Coltellate al compagno, la donna racconta: "Mi sono solo difesa per non fare una brutta fine"

L'interrogatorio della 45enne di Aprilia arrestata per tentato omicidio. Lei lo aveva già denunciato l'anno scorso per maltrattamenti

Ha raccontato di essersi soltanto difesa dall’ennesima aggressione del compagno Francesca F., la 45enne di Aprilia arrestata dai carabinieri del Norm di Aprilia con l’accusa di tentato omicidio.

La donna è stata ascoltata questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota e ha risposto alle domande spiegando le ragioni per le quali al culmine di una lite ha colpito ripetutamente il convivente con un coltello da cucina ferendolo in maniera grave: l’uomo ora è ricoverato a Roma in ospedale per la frattura del naso e una serie di ferite alle mani e al torace.

La 45enne ha raccontato che lui la stava aggredendo e che se non si fosse difesa lui le avrebbe fatto fare una brutta fine e ha aggiunto di averlo già denunciato lo scorso anno per maltrattamenti salvo poi tornare con lui. La difesa ha chiesto una revoca della custodia cautelare ma il gip ha convalidato il fermo e confermato il carcere.