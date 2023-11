Coltellate al medico sotto casa, resta in carcere per tentato omicidio

Resta in carcere il 44enne di nazionalità egiziana accusato del tentato omicidio di un medico radiologo in servizio al SaNa di Aprilia l’11 novembre scorso.

L’uomo questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida. Assistito dall’avvocato Amleto Coronella ha risposto alle domande del magistrato spiegando di avere colpito l’uomo soltanto per difendersi. L’aggressione è avvenuta in strada sotto casa del professionista, un 52enne originario dello Yemen: i due si conoscevano già da tempo e quella sera si sono incontrati nei pressi dell’abitazione del medico ed è nata una lite i cui toni si sono esasperati fino a quando il radiologo è stato colpito da 4 o 5 colpi di coltello o di cacciavite prevalentemente all’addome. La vittima è stata soccorsa e trasportata subito portata presso il Nuovo Ospedale dei Castelli dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. A distanza di qualche giorno gli investigatori del Reparto territoriale carabinieri di Aprilia sono arrivati a individuare l’aggressore grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Oggi l’udienza che si è conclusa con la convalida del fermo da parte del gup che ha anche disposto la custodia cautelare in carcere.