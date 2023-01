Un uomo sequestrato, picchiato con una spranga e minacciato con la pistola

Tentato omicidio e sequestro di persona in concorso, violenza privata e minaccia. Con queste accuse tre persone sono finite agli arresti, due in carcere e una ai domiciliari, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina ed eseguita dai carabinieri della sezione operativa del Norm del reparto territoriale di Aprilia. L'indagine dei militari scaturisce dalla denuncia presentata in caserma dalla vittima per fatti risalenti al 20 ottobre scorso.

Secondo la ricostruzione, un cittadino di Aprilia era stato sequestrato e condotto in luoghi nascosti del territorio apriliano e del comune di Nettuno, colpito ripetutamente con una spranga di metallo sulla testa e sul torace e tenuto costantemente sotto la minaccia di una pistola. Le lesioni procurate, con una prognosi superiore ai 40 giorni, avrebbero potuto provocarne la morte ma l'uomo è riuscito a salvarsi.

Sulla base dei primi elementi investigativi raccolti e dal racconto della stessa vittima, i carabinieri hanno avviato una minuziosa indagine coordinata dalla procura, che ha permesso di individuare gli autori del crimine e poi anche il veicolo utilizzato, che i malviventi, nel tentativo di cancellare le tracce, avevano prima nascosto e poi portato in una zona isolata delle campagne di Ardea. Qui i carabinieri hanno ritrovato l'auto alcuni giorni dopo il sequestro e il pestaggio, completamente carbonizzata. Concordando con tutte le risultanze investigative, il gip ha dunque firmato un'ordinanza di custodia cautelare per tutti e tre i soggetti ritenuti responsabili del fatto.