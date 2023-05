Truffe agli anziani: ecco come agiscono i malviventi

Continua ad Aprilia la programmazione di incontri nelle parrocchie da parte dell'Arma dei carabinieri, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani partendo una sensibilizzazione sul territorio.

Così il tenente Angelo Sgueglia, comandante della sezione operativa del reparto territoriale di Aprilia, ha incontrato i cittadini nella parrocchia di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, mostrando loro un video realizzato dal comando generale dell'Arma in cui si evidenziano le diverse modalità utilizzate dai malviventi per mettere a segno le truffe. L'intento è quello di informare i cittadini, soprattutto anziani, e fornire loro strumenti che consentano di riconoscere le truffe e i raggiri esortando poi le vittime a contattare immediatamente le forze dell'ordine. L'Arma dei carabinieri continua dunque a svolgere attività di prevenzione fra la popolazione, spiegando anche come nessun ente o gestore di servizi (come luce, gas o acqua) si presenta nelle abitazioni private senza un appuntamento e chiedendo denaro o oggetti preziosi detenuti in casa.