Le uccide il cane e la porta via in auto, fissato l'interrogatorio del bulgaro arrestato

Sarà interrogato venerdì mattina Jordan Jordanov, il 36enne di nazionalità bulgara arrestato al termine di una increbille successione di eventi per i quali è accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, maltrattamenti di animali, violenza privata, estorsione e rapina.

Lo straniero senza fissa dimora lunedì pomeriggio a Nettuno durante una lite con una donna ha ucciso a mani nude il suo cane, poi l’ha spinta la donna in auto fuggendo in direzione Nettuno-Velletri. Nei pressi di Campoverde la 51enne si è lanciata fuori dal veicolo in corsa, una scena alla quale ha assistito in diretta un carabiniere reparto territoriale di Aprilia che in quel momento era fuori servizio alla guida della sua auto. Il militare ha prima soccorso la donna ma nel corso di una colluttazione con il bulgaro è stato colpito al torace e alla testa mentre l'aggressore si è dato alla fuga. Il militare dopo aver allertato la centrale operativa, supportato da un altro collega intervenuto sul posto, è riuscito a raggiungere e a bloccare il 36enne.

Jordanov sarà ascoltato venerdì mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l’interrogatorio di convalida.