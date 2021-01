Non riesce a togliere gli anelli e chiede aiuto ai vigili del fuoco che li tagliano

E’ stato davvero un caso singolare quello che si sono trovati ad affrontare i vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia. Presso la sede operativa si è infatti presentata una signora che chiedeva aiuto per sfilare alcuni anelli da un dito della mano: la donna ha mostrato i quattro monili e ha spiegato di non essere riuscita in alcun modo a toglierli.

I vigili del fuoco sono quindi intervenuti e, con tutte le tutele necessarie, hanno provveduto a tagliare uno per uno gli anelli per poi far intervenire il personale sanitario del 118 per le cure del caso.