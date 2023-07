Violenza sessuale su una ragazza di 19 anni, il 32enne davanti al giudice

Sarà interrogato domani mattina, martedì 11 luglio, il 32enne di origini nigeriane accusato di avere violentato una giovane ad Anzio il 12 maggio scorso. L’uomo, che è detenuto presso il carcere di Latina, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario essendo stato rintracciato e arrestato sabato ad Aprilia.

Secondo la denuncia della vittima lo straniero l’avrebbe sorpresa alle spalle sulla Nettunense alla fermata dell’autobus dal quale era appena scesa, poi l’avrebbe trascinata con la forza in una baracca e lì avrebbe abusato di lei. La ragazza era stata trovata in lacrime dagli agenti di polizia ai quali aveva raccontato l’accaduto. Da quel momento sono partite le ricerche e alcuni giorni fa i poliziotti della Squadra Mobile di Roma con la collaborazione dei colleghi di Anzio sono riusciti a rintracciare il 32enne – che peraltro ha precedenti specifici per reati sessuali - alla stazione ferroviaria di Aprilia che attendeva di prendere un treno per Roma. Secondo gli investigatori ci sono “gravi indizi di colpevolezza in relazione alla violenza sessuale, alle lesioni e alla rapina subite da una giovane ragazza”. Domani l’interrogatorio davanti al gip che dovrà anche decidere la convalida del fermo di polizia.