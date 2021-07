Violenza sessuale e stalking sulla ex dopo la fine della loro relazione: 25enne arrestato

E’ ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna il giovane di 25 anni arrestato dai carabinieri di Aprilia a Lanuvio. La scorsa notte i militari della Stazione di Aprilia, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Velletri, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Latina nei confronti del 25enne.

Tutto sarebbe accaduto nel mese di novembre dello scorso anno quando la vittima ha deciso di interrompere la relazione sentimentale con il 25enne: proprio in questo periodo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane ha dato inizio a reiterate vessazioni e molestie nei confronti della ex compagna, sfociate in una violenza sessuale avvenuta durante un appuntamento chiarificatore.

Il 25enne arrestato, ristretto temporaneamente presso la camere di sicurezza, sarà condotto presso la prima casa circondariale disponibile.