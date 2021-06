Ardea, accoltellato in strada al culmine di una lite: ferito un 52enne

Accoltellato in strada al culmine di una lite: i fatti sono accaduti intorno alle 16 di ieri, martedì 15 giugno, nella zona di Tor San Lorenzo ad Ardea. La vittima, un uomo di 52 anni di origini romene, soccorso è stato trasportato in ospedale mentre l'aggressore rintracciato dai carabinieri è stato denunciato.

Secondo una prima ricostruzione tra i due uomini ci sarebbe stata una lite nata per futili motivi al culmine della quale uno ha tirato fuori un coltello con cui ha colpito il 52enne all’addome, prima di allontanarsi a piedi.

L'uomo ferito, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma: fortunatamente le sue condizioni, che inizialmente sembravano molto critiche, si sono poi rivelate meno gravi; per lui una prognosi di 8 giorni.

Da quanto si apprende, al momento la vittima sembra non abbia voluto sporgere denuncia per quanto accaduto; i carabinieri hanno comunque individuato e rintracciato l’aggressore mentre era seduto ai tavolini di un bar sempre nella zona di Tor San Lorenzo. Identificato l’uomo, un 38enne romano, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate. Al momento il coltello non è stato ancora rinvenuto.