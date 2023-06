Quaranta chili di cocaina nascosti nelle tavole da surf: così la droga viaggiava dall'Uruguay al litorale laziale

Carichi di stupefacente nascosti nelle tavole da surf. Così la droga arrivava dall’Uruguay all’Italia, al litorale laziale precisamente, attraversando Portogallo e Spagna. All’aeroporto sudamericano di Montevideo gli investigatori hanno sequestrato ben 40 chili di cocaina occultati in sei tavole da surf. Lo stratagemma era stato costruito da tre cittadini residenti nel comune di Ardea, di 29 anni, 47 e 44 anni. L’operazione Iris, scattata a seguito di indagini avviate il 24 maggio, è frutto di una cooperazione tra Uruguay, Portogallo, Spagna e Italia, è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa congiunta nella procura di Reggio Calabria dal procuratore Giovanni Bombardieri insieme al primo dirigente Alessandra Ortenzi, il primo dirigente Marco Martino del servizio centrale operativo e il primo dirigente Alfonso Iadevaia della squadra mobile di Reggio Calabria.

Le autorità uruguayane hanno inoltrato una richiesta di consegna controllata internazionale al Portogallo, interessando anche l’Italia. La strategia operativa condivisa ha poi permesso il buon esito della consegna controllata internazionale, con l’arresto a Lisbona, il 7 giugno, da parte della polizia portoghese, di due cittadini responsabili del traffico internazionale di stupefacenti, e del successivo arresto, in Italia, ad Ardea, del un terzo connazionale colpito da un mandato di cattura internazionale, eseguito dalle squadre mobili di Reggio Calabria e di Roma coordinate dallo Sco.

"Si tratta – ha spiegato il procuratore Bombardieri – di un’operazione importante per l’Uruguay e per l’Italia perché conferma l’importanza della cooperazione internazionale a livello giudiziario e investigativo. I rapporti di cooperazione tra la procura della Repubblica di Reggio Calabria e la polizia giudiziaria uruguaiana risalgono nel tempo ed hanno prodotto risultati importanti come l’arresto nel 2021 del trafficante internazionale di droga Rocco Morabito, all’epoca latitante, per molti anni residente proprio in Uruguay e catturato in Brasile".