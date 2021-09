Violate le regole sul Green Pass: disposta la chiusura di una sala scommesse

E’ accaduto ad Ardea nel corso dei controlli da parte dei carabinieri del Nas: l’attività sospesa per 5 giorni, sanzionati il titolare ed un cliente

Hanno interessato anche il litorale laziale le verifiche da parte dei carabinieri del Nas impegnati in una campagna di controllo sul rispetto delle regole per l’utilizzo del Green Pass, obbligatorio per accedere a determinate categorie di attività e servizi.

I controlli hanno interessato esercizi commerciali ed attività quali ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e anche mezzi di trasporto.

Ad Ardea sono stati sanzionati il titolare ed un cliente di una sala scommesse, proprio per violazioni sul Green Pass. Nel corso degli accertamenti i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, infatti, hanno individuato all'interno del locale un cliente privo sia di mascherina protettiva che di certificazione verde.

Oltre alle sanzioni è scattato anche un provvedimento per l’attività che è stata sottoposta ad un provvedimento di chiusura per 5 giorni.