Brucia ancora la discarica abusiva di Ardea interessata da un incendio divampato nella giornata di lunedì 8 aprile. Dalla stessa zona continuano infatti ad alzarsi nuvole di fumo e saranno necessarie ancora diverse ore di lavoro per riuscire a spegnere le fiamme e bonificare i focolai sotto i rifiuti speciali accumulati negli anni sul terreno di proprietà di un imprenditore che aveva chiuso il sito di stoccaggio senza mai bonificarlo. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro con escavatori, pale meccaniche e altri strumenti, mentre la procura di Velletri ha aperto un'indagine con l'obiettivo di chiarire cosa sia accaduto.

Intanto, proseguono i monitoraggi dell'aria in attesa che Arpa Lazio fornisca dati precisi. Il sindaco di Ardea, Fabrizio Cremonini, già nella serata di ieri ha emesso una specifica ordinanza invitando i cittadini a tenere chiuse porte e finestre, a limitare gli spostamenti e a lavare con accuratezza frutta e verdura coltivata nelle vicinanze, disponendo inoltre una pulizia straordinaria delle strade interessate in via precauzionale, con particolare attenzione alle zone che si trovano a ridosso in prossimità di scuole e luoghi pubblici.

La situazione resta dunque sotto stretta osservazione. Secondo Legambiente si tratta dell'ennesimo disastro ambientale causato dalla "mala gestione dei rifiuti".

"L'incendio di pneumatici ad Ardea è un nuovo disastro ambientale che cala sulla pelle delle persone - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Sulle responsabilità puntuali del terribile rogo indagano le autorità competenti, verso le quali ci mettiamo a disposizione, con i dati degli ecoreati da smaltimento illecito. Quel fumo nero, pieno di diossine e di impatti per la nostra salute, è generato da un sistema di smaltimento dei rifiuti e di rigenerazione della materia prima seconda che deve fare passi da gigante, perché se continua a mancare il circuito virtuoso dell'economia circolare, si continuano a lasciare spazi immensi a chi smaltisce illecitamente: le conseguenze sono anche e soprattutto momenti di impatto ambientale terribile come questo ultimo incendio".