Incendio ad Ardea: roulotte in fiamme, rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato carbonizzato all’interno di una roulotte ad Ardea. La tragedia nella notte nel comune che si trova sul litorale laziale.

L’allarme è scattato intorno alle 2 quando alcuni dei residenti hanno segnalato un incendio nell’area parcheggio che si trova in via Romagna. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 22A e AB22 del distaccamento di Pomezia. Proprio durante le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto la roulotte è stata fatta la drammatica scoperta. Allertati sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Anzio.

Secondo i primi riscontri, come riporta RomaToday, l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito del frigorifero che era presente all’interno del camper. All’esterno del mezzo, infatti sono sono stati rilevati elementi che potrebbero far pensare ad un incendio doloso. Al momento l’uomo non è stato ancora identificato; non sono stati rivenuti documenti e non sono semplici le operazioni di riconoscimento.