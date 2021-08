Ardea: danno fuoco ad un cumulo di rifiuti, denunciati due uomini ed un minore

I tre sono stati scoperti dai carabinieri impegnati in un servizio in abiti civili

Due uomini ed un minore sono stati denunciati ad Ardea per aver dato fuoco ad un cumulo di rifiuti. A scoprirli sono stati i carabinieri della locale Tenenza nel corso di una serie di servizi in abiti civili finalizzati a identificare proprio gli autori degli incendi di rifiuti nel territorio di competenza e in località Tor San Lorenzo.

Nel corso del servizio i militari hanno colto sul fatto i tre cittadini di origini pakistane che hanno accatastato con l'utilizzo di una ruspa legno, ferro, plastica e materiale organico su un'area pubblica di via della Caffarella e poi hanno appiccato il fuoco. I carabinieri, che erano appostati in borghese, sono subito intervenuti e dopo aver spento le fiamme hanno denunciato i tre, due uomini di 53 e 50 anni ed un 16enne (gli ultimi due sono padre e figlio) residenti da anni a Lavinio Lido di Enea, nel comune di Anzio.

Nei pressi dell'area interessata dall'incendio i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno potuto accertare la presenza di un magazzino di circa 25 metri quadrati con tetto e muretto perimetrale in eternit. L'intera area è stata sottoposta a sequestro. I tre, denunciati alla procura di Velletri e il minore alla procura per i minorenni di Roma, dovranno ora rispondere di abbandono di rifiuti e combustione illecita di rifiuti.