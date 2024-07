Sequestrati due camion con rifiuti speciali

Servizio mirato di controllo, ad Ardea, sul trasporto e il trattamento dei rifiuti, in località Le Salzare. Le pattuglie dei carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo, insieme ai militari della tenenza di Ardea e del nucleo forestale di Pomezia, anche in abiti civili, hanno controllato le vie adi accesso in località Le Salzare riuscendo a bloccare due furgoni, all'interno dei quali sono stati rinvenuti rifiuti di diversa tipologia.

All'interno di un camion Iveco turbo Daily c'erano materiali ferrosi e ingombranti, una bombola del gas arruginita, calce da cantiere. L'altro conteneva anche rifiuti pericolosi, composti da batterie di auto, condizionatori, una caldaia, bombole d'ossigeno a uso industriale, termosifoni e parti di motori. Gli utilizzatori dei veicoli, entrambi italiani di 31 e 32 anni, sono stati entrambi denunciati ai sensi per aver raccolto rifiuti in mancanza di qualsiasi tipo di titolo autorizzativo. Il secondo è stato denunciato anche per aver trasportato rifiuti rientranti nella categoria dei pericolosi.

I due mezzi di trasporto sono stati inoltre sequestrati. Sul posto è intervenuto il carro rilevamento radioattivo e chimico dei vigili del fuoco di Roma per procedere alla messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi,